Vreme je za 101. titulu: Oduzima Federeru ono na šta je najponosniji, Đoković ni od jednog od preostalih nosilaca u žrebu nije izgubio skoro dve godine

Nova pre 26 minuta  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
Novak Đoković je ponovo imao fizičkih problema protiv Haumea Munara, ali je uspeo da se po 11. put u karijeri plasira u četvrtfinale mastersa u Šangaju.

Nikada nije eliminisan pre ove faze, a taj rekord će nastaviti da bude na snazi još barem ove godine. Ipak, Đoković želi mnogo više od toga. Sada kada se raščistio žreb ima nameru da stigne do 101. titule u karijeri. U poslednje dve godine je uz svoje ime dodao samo jednu ATP titulu (iz serije 250 u Ženevi) i nema nikakve dileme da je gladan i spreman da ovo uradi. Dokazao je više puta ove sezone da je treći najbolji teniser planete, uostalom, kada je bio zdrav
