Tramp: Doneo sam neku vrstu odluke o isporuci Tomahavka Ukrajini

Politika pre 1 sat
Tramp: Doneo sam neku vrstu odluke o isporuci Tomahavka Ukrajini

„Postavio bih neka pitanja" Ukrajincima o tome kako planiraju da upotrebe rakete i „šta će ciljati"–rekao predsednik Amerike

MOSKVA – Predsednik Amerike Donald Tramp izjavio je da je praktično doneo odluku u vezi sa isporukom krstarećih raketa „Tomahavk” Ukrajini. „Doneo sam neku vrstu odluke...„, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, napominjući da bi „postavio neka pitanja” Ukrajincima o tome kako planiraju da upotrebe rakete i „šta će ciljati”, prenosi Njujork tajms. On je dodao da „ne želi da vidi” eskalaciju sukoba u Ukrajini. U septembru je potpredsednik SAD Džej Di Vens objavio
