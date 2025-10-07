Glišić rekao da 1. novembra očekuje "najveće nasilje" i "spaljivanje Novog Sada", deo opozicije mu odgovorio

Ministar za javna ulaganja i funkcioner SNS Darko Glišić rekao je da 1. novembra u Novom Sadu očekuje "najveće moguće nasilje" na komemorativnom skupu koji su najavili studenti.

"To oni vide kao poslednju šansu da divljaju, da pokušaju da spale ceo Novi Sad i svakoga koga vide na ulici, a ne slaže se sa njima, da pokušaju da linčuju... Oni znaju da ne mogu da pobede na izborima, znaju da nemaju većinu. Ali im treba taj izgovor kao što su izbori. Potrebni su im samo kako bi pravili incidente, a u osam (časova), kad se zatvore birališta, pre nego što bilo ko pogleda kutiju ili otvori da je broji, da u osam i jedan minut kažu: pokradeni su