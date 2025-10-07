Glišić rekao da 1. novembra očekuje "najveće nasilje" i "spaljivanje Novog Sada", deo opozicije mu odgovorio

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Glišić rekao da 1. novembra očekuje "najveće nasilje" i "spaljivanje Novog Sada", deo opozicije mu odgovorio

Ministar za javna ulaganja i funkcioner SNS Darko Glišić rekao je da 1. novembra u Novom Sadu očekuje "najveće moguće nasilje" na komemorativnom skupu koji su najavili studenti.

"To oni vide kao poslednju šansu da divljaju, da pokušaju da spale ceo Novi Sad i svakoga koga vide na ulici, a ne slaže se sa njima, da pokušaju da linčuju... Oni znaju da ne mogu da pobede na izborima, znaju da nemaju većinu. Ali im treba taj izgovor kao što su izbori. Potrebni su im samo kako bi pravili incidente, a u osam (časova), kad se zatvore birališta, pre nego što bilo ko pogleda kutiju ili otvori da je broji, da u osam i jedan minut kažu: pokradeni su
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

„Darko Glišić pokušava da proizvede atmosferu straha“

„Darko Glišić pokušava da proizvede atmosferu straha“

Nova pre 1 sat
Novaković: Darko Glišić svojom izjavom pokušava da proizvede atmosferu straha

Novaković: Darko Glišić svojom izjavom pokušava da proizvede atmosferu straha

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSNSIzboriDarko Glišić

Politika, najnovije vesti »

Petković: Lokalni izbori u nedelju od presudnog značaja za opstanak Srba na KiM

Petković: Lokalni izbori u nedelju od presudnog značaja za opstanak Srba na KiM

RTV pre 2 minuta
Boško Obradović izviždan u Čačku na opozicionom skupu (VIDEO)

Boško Obradović izviždan u Čačku na opozicionom skupu (VIDEO)

Danas pre 23 minuta
Sofronijević: Predloženi zakon o posebnim uslovima za evidentiranje nepokretnosti nije legalizacija

Sofronijević: Predloženi zakon o posebnim uslovima za evidentiranje nepokretnosti nije legalizacija

NIN pre 7 minuta
Skupština Srbije počinje jesenje zasedanje: Pred poslanicima 47 tačaka dnevnog reda

Skupština Srbije počinje jesenje zasedanje: Pred poslanicima 47 tačaka dnevnog reda

Vreme pre 7 minuta
Jesenje zasedanje Skupštine Srbije Pred poslanicima danas 47 tačaka

Jesenje zasedanje Skupštine Srbije Pred poslanicima danas 47 tačaka

Dnevnik pre 22 minuta