Danas prva sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije, na dnevnom redu 47 tačaka

RTV pre 53 minuta  |  Tanjug
Danas prva sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije, na dnevnom redu 47 tačaka

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije počeće danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja za čiji je dnevni red predloženo 47 tačaka, a kao prva tačka predviđeno je razmatranje Predloga zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je prvu sednicu sa početkom u 10.00 časova, a na dnevnom redu biće i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Na sednici će, takođe, biti razmatrane i izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i Zakona o državnom premeru i katastru. Poslanici pored ostalog treba da razmatraju i izmene Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027. Takođe, na dnevnom redu je i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Počinje jesenje zasedanje Skupštine Srbije

Počinje jesenje zasedanje Skupštine Srbije

RTS pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeAna BrnabićEXPO

Politika, najnovije vesti »

Danas prva sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije, na dnevnom redu 47 tačaka

Danas prva sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije, na dnevnom redu 47 tačaka

RTV pre 53 minuta
“Ko su vladari sveta iz senke”

“Ko su vladari sveta iz senke”

Velike priče pre 1 sat
Počinje jesenje zasedanje Skupštine Srbije

Počinje jesenje zasedanje Skupštine Srbije

RTS pre 29 minuta
Petković: Vjosi Osmani neprebolna rana što se Vučić ističe vizijom i brigom za budućnost Zapadnog Balkana

Petković: Vjosi Osmani neprebolna rana što se Vučić ističe vizijom i brigom za budućnost Zapadnog Balkana

Blic pre 4 sati
Stefanović: Srbija nije demokratska država već sistem represije i korupcije

Stefanović: Srbija nije demokratska država već sistem represije i korupcije

Danas pre 7 sati