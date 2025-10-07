Srednji kurs dinara za evro 117,1717 dinara

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
NOVI SAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1717 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru ostati nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou oslabiti za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar na dan 6. oktobra niži je za 0,2 odsto i iznosi 100,1211 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru viši je za 0,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 6,5 odsto, a od početka godine za 12,3 odsto.
