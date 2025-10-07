Vremeplov: Pad Beograda i konačni poraz Prvog srpskog ustanka

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vremeplov: Pad Beograda i konačni poraz Prvog srpskog ustanka

NOVI SAD - Na današnji dan 1813. u Beograd su prodrle turske jedinice iz pravca Grocke. Pad Beograda, koji je Karađorđe napustio 3. oktobra, označio je konačni poraz Prvog srpskog ustanka. Turci su uspostavili upravu kakva je postojala pre izbijanja ustanka 1804. To je uključivalo ranije namete, ali i pojačanu represiju, što je docnije izazvalo Hadži Prodanovu bunu 1814. kao i Drugi srpski ustanak 1815. posle kojeg su Turci ubrzano gubili pozicije u Srbiji.

Danas je utorak, 7. oktobar, 2025. Do kraja godine ima 85 dana. 1571 - Španska, papska i mletačka mornarica potukle su tursku flotu kod Lepanta. U bici posle koje Turska više nikada nije postala velika pomorska sila, najmanje 25.000 Turaka je poginulo i potopljeno je 80 turskih brodova. 1849 - Umro je američki pisac Edgar Alan Po, čiju poeziju karakterišu dubok pesimizam kao i neobična muzikalnost. Tvorac je kratke pripovetke strave iz koje je nastala moderna
Povezane vesti »

