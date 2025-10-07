Na današnji dan, 7. oktobar

Danas je utorak, 7. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1571 - Španska i mletačka mornarica potukle su kod Lepanta u jugozapadnoj Grčkoj tursku flotu. U najvećoj pomorskoj bici posle bitke kod Akcijuma 31. p.n.e. poginulo je oko 25.000 turskih vojnika i potopljeno 80 turskih brodova. To je bila i poslednja velika bitka sa brodovima na vesla. 1806 - Ralf Vedživud (Ralph Wedgewood) je u Londonu patentirao indigo. 1813 - Padom Beograda u turske ruke ugušen je Prvi srpski ustanak i Turci su uspostavili upravni aparat i
