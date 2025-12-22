Vučića i Pelegrinija u Bačkom Petrovcu dočekao protest, Vučić: "Dobili su poziv za razgovor, okupilo ih se 34"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Slovačke Republike Peter Pelegrini, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, održali su danas zajednički sastanak sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine u Vojvodini u Bačkom Petrovcu.

Nakon sastanka su Vučić i Pelegrini održali i zajedničku konferenciju za medije, a rečeno je da su razgovarali o načinu na koji država Srbija može da pomogne svim sredinama gde Slovaci žive. Vučić je najavio i da će biti izgrađena Slovačka kuću u Novom Sadu na predlog Petera Pelegrinija. Aleksandra Vučića i Petera Pelegrinija je, inače, u blizini Opštine gde je održan sastanak dočekao protest neformalne grupe građana Bačkog Petrovca. Njima je policija onemogućila
