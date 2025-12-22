Vučić: Srbija će finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas nakon sastanka sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine u Vojvodini, zajedno sa predsednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem, da su razgovarali o tome na koji način država Srbija može da pomogne svim sredinama gde Slovaci žive i najavio da će Srbija izgraditi Slovačku kuću u Novom Sadu. Pelegrini: Istorijska poseta, Vučić čini mnogo za Slovake koji žive u Srbiji

“Dogovorili smo na predlog Petera Pelegrinija, i rekao bih da je to velika stvar i za Slovačku i za slovačku zajednicu, izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu. To neće koštati manje od šest ili sedam miliona evra, i to će Srbija da preuzme na sebe”, rekao je Vučić posle sastanka. On je rekao da će tako Slovaci konačno da dobiju svoj dom, na severu Srbije i istakao da je veoma srećan zbog toga. “Imali smo danas razgovore sa predstavnicima slovačke zajednice u