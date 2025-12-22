Peter Pelegrini: „Incidenti na protestu u Bačkom Petrovcu preuveličani, ne utiču na odnose sa Srbijom“

Peter Pelegrini: „Incidenti na protestu u Bačkom Petrovcu preuveličani, ne utiču na odnose sa Srbijom“

Predsednik Slovačke Peter Pelegrini izjavio je danas nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da su incidenti na protestu u Bačkom Petrovcu 31. maja preuveličani i da neće naštetiti odnosima Slovačke i Srbije.

On je naveo da se zbog drugih obaveza neće sastati sa Slovacima koji su nedavno otvorenim pismom tražili razgovor povodom incidenata na protestu, i dodao da će sa njima razgovarati deo njegove delegacije. Pelegrini je rekao da su predstavnici Slovaka sa kojima razgovarao naveli da u Srbiji Slovacima nisu uskraćena prava i da političke rasprave ne treba svoditi na sukob Srba i Slovaka. On je naveo je da je njegov sastanak sa Vučićem „istorijski“ jer je jedan
