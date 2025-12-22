Žandarmerija nije dozvolila novinarki da izađe iz obruča u Bačkoj Palanci

Cenzolovka pre 5 sati
Žandarmerija nije dozvolila novinarki da izađe iz obruča u Bačkoj Palanci

U Bačkom Petrovcu građani su se okupili u parku nedaleko od Opštine gde članovi delegacije predsednika Slovačke Petera Pelegrinija danas razgovaraju sa predstavnicima građana slovačke nacionalnosti iz Vojvodine, koji su nezadovoljni svojim položajem. Grupu građana su tom prilikom opkolili pripadnici Žandarmerije, kojih je, kako je javila naša reporterka, bilo najmanje pedeset.

Vladimira Valtner (foto: Snimak ekrana N1) Pripadnici Žandarmerije onemogućavali su građanima, kojih je bilo između dvadeset i trideset, da izađu iz kruga. Sastanak je završen, kao i skup građana koji su dočekali predsednike ispred Opštine sa srpskim i nekolicinom slovačkih zastava, a koji su naveli da su iz Bačkog Petrovca, iako ih lokalni novinari nisu prepoznali. U tom krugu građana koje je opkolila Žandarmerija, ostala je i urednica Storyteller-a Vladimira
Otvori na cenzolovka.rs

Povezane vesti »

"Držali su nas kao u logoru": Dva predsednika, dva skupa i jedan kordon policije

"Držali su nas kao u logoru": Dva predsednika, dva skupa i jedan kordon policije

N1 Info pre 3 minuta
Pelegrini u Bačkom Petrovcu: Istorijska poseta, Vučić čini mnogo za Slovake koji žive u Srbiji

Pelegrini u Bačkom Petrovcu: Istorijska poseta, Vučić čini mnogo za Slovake koji žive u Srbiji

RTV pre 1 sat
(VIDEO) Održan protest u Bačkom Petrovcu tokom posete Pelegrinija, građani bili okruženi Žandarmerijom

(VIDEO) Održan protest u Bačkom Petrovcu tokom posete Pelegrinija, građani bili okruženi Žandarmerijom

N1 Info pre 5 sati
Vučić: Srbija će finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu

Vučić: Srbija će finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu

Vesti online pre 4 sati
Peter Pelegrini: „Incidenti na protestu u Bačkom Petrovcu preuveličani, ne utiču na odnose sa Srbijom“

Peter Pelegrini: „Incidenti na protestu u Bačkom Petrovcu preuveličani, ne utiču na odnose sa Srbijom“

Serbian News Media pre 4 sati
Vučić najavio izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu, država će finansirati i rad Matice slovačke

Vučić najavio izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu, država će finansirati i rad Matice slovačke

Serbian News Media pre 4 sati
Vučić najavio izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu i finansiranje rada Matice slovačke

Vučić najavio izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu i finansiranje rada Matice slovačke

N1 Info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBačkaBačka Palankažandarmerija

Društvo, najnovije vesti »

Naš zakon o Zapadnom Balkanu

Naš zakon o Zapadnom Balkanu

Danas pre 1 sat
Tužilac Branko Stamenković pred dan odluke u Visokom savetu: „Javno tužilaštvo se nalazi na ozbiljnoj prekretnici“

Tužilac Branko Stamenković pred dan odluke u Visokom savetu: „Javno tužilaštvo se nalazi na ozbiljnoj prekretnici“

Danas pre 53 minuta
VJT: Uhapšen zastupnik udruženja građana u Novom Sadu, oštetio državu za 4,7 miliona dinara

VJT: Uhapšen zastupnik udruženja građana u Novom Sadu, oštetio državu za 4,7 miliona dinara

Danas pre 13 minuta
Usvojen budžet Grada Beograda za 2026. godinu

Usvojen budžet Grada Beograda za 2026. godinu

Danas pre 53 minuta
RHMZ objavio kad i gde stiže sneg

RHMZ objavio kad i gde stiže sneg

Danas pre 1 sat