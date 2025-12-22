Žandarmerija nije dozvolila novinarki da izađe iz obruča u Bačkoj Palanci

U Bačkom Petrovcu građani su se okupili u parku nedaleko od Opštine gde članovi delegacije predsednika Slovačke Petera Pelegrinija danas razgovaraju sa predstavnicima građana slovačke nacionalnosti iz Vojvodine, koji su nezadovoljni svojim položajem. Grupu građana su tom prilikom opkolili pripadnici Žandarmerije, kojih je, kako je javila naša reporterka, bilo najmanje pedeset.

Vladimira Valtner (foto: Snimak ekrana N1) Pripadnici Žandarmerije onemogućavali su građanima, kojih je bilo između dvadeset i trideset, da izađu iz kruga. Sastanak je završen, kao i skup građana koji su dočekali predsednike ispred Opštine sa srpskim i nekolicinom slovačkih zastava, a koji su naveli da su iz Bačkog Petrovca, iako ih lokalni novinari nisu prepoznali. U tom krugu građana koje je opkolila Žandarmerija, ostala je i urednica Storyteller-a Vladimira