Studio Live: Izbori VST - u čijem interesu?

Dana 23. 12. 2025. godine se organizuju izbori za članove Visokog saveta tužilaštva, za one koji će birati javne tužioce kao zaštitnike javnog interesa i one koji imaju obavezu da ih štite, napisala je tužiteljka Bojana Savović postavljajući pitanje da li će se ponovo desiti da u tom telu sede samo puki klimači glavom.

U Studio Live-u razgovaramo o tome čiji interes se u utorak brani (pravde, građana, politike) i kako će se izbori za VST odraziti na sukob Dolovac – Stefanović koji naša gošća, novinarka Radara Sandra Petrušić naziva sukobom dvorskih tužilaca. Na sednici Skupštine grada Beograda iznet je predlog da se primarna zdravstvena zaštita na nivou apoteka u gradu Beogradu poveri privatnicima u vidu koncesije. Drugim rečima, da se privatizuje Apoteka Beograd. O tome
Sindikat Apoteke Beograd protiv koncesije sa stranim farmaceutskim privatnim lancima

Sindikat i zaposleni Apoteka Beograd: Koncesija će stvoriti velike probleme, takva odluka protiv interesa građana

Skupština grada Beograda: Predložena privatizacija Apoteke Beograd

Zaposleni Apoteke Beograd najavili za 17 časova protest ispred Skupštine grada

Zaposleni Apoteka Beograd najavili za 17 časova protest ispred Skupštine grada

Zaposleni Apoteke Beograd najavili za 17 časova protest ispred Skupštine grada

Zaposleni Apoteka Beograd najavili za 17 časova protest ispred Skupštine grada

