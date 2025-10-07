Srbija: Oblačno sa kišom, na severu suvo i toplije

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom, a na severu suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će ujutro biti slab, u toku dana umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od šest do devet stepeni, a najviša od devet na jugoistoku do 17 stepeni Celzijusa na severu. U Beogradu će biti umereno do pretežno oblačno i suvo. Vetar će ujutro biti slab, u toku dana umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura oko osam, najviša oko 16 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija izazivaće uobičajene tegobe