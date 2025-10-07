"Siner nije folirant, Novak je za vreme svog meča dva puta..."

Jedan od najbizarnijih najjačih turnira u svetu tenisa je u toku.

Masters u Šangaju je do sada bio noćna mora za favorite i nosioce, do osmine finala su od visokih favorita došli samo Novak Đoković i Holger Rune u donjem delu žreba i u gornjem Aleks de Minor i Lorenco Museti. Možemo možda i Danila Medvedeva tu da ubrojimo. Među onima koji su rano morali da napuste teren je i Janik Siner, koji je tokom meča protiv Talona Grikspora, zbog jakih grčeva bio prinuđen da preda i titulu koju je branio prepusti nekom drugom igraču. Nadamo