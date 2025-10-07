Stamenkovski: Razvijati sistem socijalne zaštite u pravcu međugeneracijske solidarnost

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da sistem socijalne i zdravstvene zaštite treba razvijati u pravcu veće solidarnosti, pristupačnosti i međugeneracijske podrške.

Ona je to rekla na Međunarodnoj konferenciji o starijim osobama "Stariji ljudi: resurs za razvoj društva", navodeći da prema poslednjem popisu iz 2022. godine, čak 22 odsto stanovništva Srbije čine lica starija od 65 godina, dok je u pojedinim delovima zemlje, kao što su južna i istočna Srbija, svaki četvrti stanovnik je stariji od 64 godine. Upravo te činjenice, kako je ministarka navela, obavezuju Srbiju da radi na unapređenju sistema socijalne zaštite. "Ovi