Zvezda se crveni od stida! Hrvati u ekstazi nakon senzacije u prestonici Srbije

BRUKA i sramota! Crvena zvezda se crveni od stida. Ako su porazi od Armanija i Bajerna bili plod neuigranosti i zdravstvenih problema, onda je neuspeh sa Zadrom šamarčina kakva će dugo da boli.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović Tim Janisa Sferopulosa nema ni glave ni repa, što je Zadar iskoristio da napravi senzaciju godine možda i najveću koju će ABA liga videti. Hrvatski mediji su u ekstazi ispratili debakl srpskog kluba, odnosno trijumf Zadrana. U tekstu "Index.hr" pod naslovom "Sjajni Zadar šokirao Crvenu zvezdu u Beogradu" autori su se još i najmanje bavili aspektima iznenađenja, dok je "Večernji list" doneo naslov "Zadar šokirao "Delije" i pobedio