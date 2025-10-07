Završeni prvi indirektni razgovori između delegacija Izraela i Hamasa

Prvi indirektni razgovori između delegacija Izraela i Hamasa završeni su u Šarm el Šeiku.

Sastanak posrednika sa delegacijom Hamasa bio je pozitivan i definisao je plan i mehanizme za tekuću rundu pregovora, prenosi Al Džazira, pozivajući se na izvore. Delegacija Hamasa uverila je posrednike da kontinuirano bombardovanje Gaze predstavlja izazov za oslobađanje zatvorenika. U delegaciji Hamasa bila su i dva člana koji su preživeli pokušaj atentata u Dohi – Halil Al-Haja i Zaher Džabarin. Fokus pregovora, koji su počeli u ponedeljak popodne u egipatskom