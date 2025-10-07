Dve godine rata u Gazi: Izrael ne pobeđuje, Hamas ne nestaje

Vreme pre 2 sata
Dve godine rata u Gazi: Izrael ne pobeđuje, Hamas ne nestaje

Dve godine nakon napada Hamasa koji je potresao Izrael do temelja, Bliski istok izgleda potpuno drugačije. Hamas je vojno oslabio, ali ne i nestao. Izrael je vojno dominantan, ali politički izolovan i duboko podeljen iznutra. Dok region i dalje gori, rane iz Gaze i Izraela ne zarastaju

Teroristički napad Hamasa je 7. oktobra 2023. godine pogodio Izrael do srži. Dve godine kasnije, Izrael vodi krvavi rat u Gazi i regionu, dramatično menjajući politički pejzaž Bliskog istoka. Bio je to jedan od najmračnijih dana u izraelskoj istoriji, a zemlju je zatekao potpuno nespremnu: 7. oktobra 2023. brojni radikalni islamistički borci Hamasa i drugih terorističkih milicija iz Gaze uspeli su da savladaju snažno obezbeđenu granicu s Izraelom, prodru duboko u
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Hrvatski istoričar o Trampu: On je biznismen, ucenjivač, može vas sutra sravniti sa zemljom

Hrvatski istoričar o Trampu: On je biznismen, ucenjivač, može vas sutra sravniti sa zemljom

Danas pre 19 minuta
Hajde da razgovaramo: Dve godine posle napada Hamasa na Izrael - koje su sve prepreke na putu trajnog mira?

Hajde da razgovaramo: Dve godine posle napada Hamasa na Izrael - koje su sve prepreke na putu trajnog mira?

Euronews pre 4 minuta
Meloni: Mogućnost mira u Gazi ne sme biti prokockana

Meloni: Mogućnost mira u Gazi ne sme biti prokockana

Politika pre 4 minuta
Meloni o Trampovom planu za gazu: Mogućnost mira u Gazi ne sme biti prokockana

Meloni o Trampovom planu za gazu: Mogućnost mira u Gazi ne sme biti prokockana

Večernje novosti pre 9 minuta
Druga godišnjica rata Izraela i Hamasa: Desetine hiljada palestinskih žrtava, celokupna populacija raseljena, Gaza razorena

Druga godišnjica rata Izraela i Hamasa: Desetine hiljada palestinskih žrtava, celokupna populacija raseljena, Gaza razorena

N1 Info pre 1 sat
Dve godine posle 7. Oktobra – svet podignut na noge, bliski istok još u plamenu! Različite istine o jednom sukobu: Čeka se mir…

Dve godine posle 7. Oktobra – svet podignut na noge, bliski istok još u plamenu! Različite istine o jednom sukobu: Čeka se mir koji ne dolazi!

Kurir pre 1 sat
Sedmi oktobar - dve godine pakla u gazi Da li je kraj rata na pomolu?

Sedmi oktobar - dve godine pakla u gazi Da li je kraj rata na pomolu?

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelBliski IstokHamasTeroristički napadBorčaGaza

Svet, najnovije vesti »

Maduro: Osujetili smo plan lokalnih terorista da postave eksploziv u američku ambasadu

Maduro: Osujetili smo plan lokalnih terorista da postave eksploziv u američku ambasadu

Danas pre 24 minuta
Hrvatski istoričar o Trampu: On je biznismen, ucenjivač, može vas sutra sravniti sa zemljom

Hrvatski istoričar o Trampu: On je biznismen, ucenjivač, može vas sutra sravniti sa zemljom

Danas pre 19 minuta
Više od 66.000 poginulih i gotovo potpuno raseljeno stanovništvo Gaze

Više od 66.000 poginulih i gotovo potpuno raseljeno stanovništvo Gaze

RTV pre 9 minuta
Pregovori Hamasa i Izraela u Egiptu: Prva runda završena u pozitivnoj atmosferi

Pregovori Hamasa i Izraela u Egiptu: Prva runda završena u pozitivnoj atmosferi

Nova pre 24 minuta
Francuska i dalje bez vlade: Lekorni ponovo pokušava da pregovara sa drugim strankama

Francuska i dalje bez vlade: Lekorni ponovo pokušava da pregovara sa drugim strankama

Nova pre 9 minuta