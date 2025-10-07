Dve godine rata u Gazi: Izrael ne pobeđuje, Hamas ne nestaje

Dve godine nakon napada Hamasa koji je potresao Izrael do temelja, Bliski istok izgleda potpuno drugačije. Hamas je vojno oslabio, ali ne i nestao. Izrael je vojno dominantan, ali politički izolovan i duboko podeljen iznutra. Dok region i dalje gori, rane iz Gaze i Izraela ne zarastaju

Teroristički napad Hamasa je 7. oktobra 2023. godine pogodio Izrael do srži. Dve godine kasnije, Izrael vodi krvavi rat u Gazi i regionu, dramatično menjajući politički pejzaž Bliskog istoka. Bio je to jedan od najmračnijih dana u izraelskoj istoriji, a zemlju je zatekao potpuno nespremnu: 7. oktobra 2023. brojni radikalni islamistički borci Hamasa i drugih terorističkih milicija iz Gaze uspeli su da savladaju snažno obezbeđenu granicu s Izraelom, prodru duboko u