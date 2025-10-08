Nemačka do 2035. zadržava poreske olakšice za kupovinu e-automobila

Nemačka do 2035. zadržava poreske olakšice za kupovinu e-automobila

„Sada su nam potrebni podsticaji da u narednim godinama imamo znatno više električnih automobila na drumovima,“ rekao je Klingbeil za DPA. „Zato nastavljamo sa oslobađanjem e-automobile od poreza.“ Klingbajl je dodao da će uskoro predstaviti nacrt relevantnog zakona koji će zameniti postojeću regulativu.

Oslobađanje od poreza na novoregistrovana električna vozila inače ističe krajem godine. Klingbajl planira produženje tog roka za još pet godina, uz mogućnost produženja na još najviše pet godina, dakle do kraja 2035. Poreska olakšica biće deo šireg paketa koji će u četvrtak biti tema samita o automobilskoj u kabinetu kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz). „Treba nam snažan paket koji će nemačku automobilsku industriju usmeriti ka budućnosti i očuvati radna
