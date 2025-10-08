Na današnji dan, 8. oktobar

Danas je utorak, 8. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1354 - Ubijen je rimski tribun Kola di Rienco (Cola, Rienzo), koji je ponesen idejom o obnavljanju antičke republike i ujedinjenjem Italije pod vodjstvom Rima, 1347. proglasio Rimsku Republiku. Ubijen je u ustanku koji je organizovalo rimsko plemstvo. 1469 - Umro je firentinski slikar fra Filipo Lipi (Filippo Lippi), najznačajniji predstavnik rane renesanse u slikarstvu, Botičelijev (Botticelli) učitelj. 1803 - Umro je italijanski pisac Vitorio Alfijeri (Vittorio