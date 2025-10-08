Na današnji dan, 8. oktobar

B92 pre 3 sata
Na današnji dan, 8. oktobar

Danas je utorak, 8. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1354 - Ubijen je rimski tribun Kola di Rienco (Cola, Rienzo), koji je ponesen idejom o obnavljanju antičke republike i ujedinjenjem Italije pod vodjstvom Rima, 1347. proglasio Rimsku Republiku. Ubijen je u ustanku koji je organizovalo rimsko plemstvo. 1469 - Umro je firentinski slikar fra Filipo Lipi (Filippo Lippi), najznačajniji predstavnik rane renesanse u slikarstvu, Botičelijev (Botticelli) učitelj. 1803 - Umro je italijanski pisac Vitorio Alfijeri (Vittorio
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Major Gavrilović održao čuveni govor vojnicima

Vremeplov: Major Gavrilović održao čuveni govor vojnicima

RTV pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SlikarstvoItalijaRim

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Major Gavrilović održao čuveni govor vojnicima

Vremeplov: Major Gavrilović održao čuveni govor vojnicima

RTV pre 31 minuta
Završena taktička vežba "Komšije 25": Pripadnici Vojske Srbije i Mađarske vojske uvežbavali borbene radnje (foto)

Završena taktička vežba "Komšije 25": Pripadnici Vojske Srbije i Mađarske vojske uvežbavali borbene radnje (foto)

Blic pre 41 minuta
Izložba koja slavi život i nasleđe kraljice Marije: "Kruna dobrote" predstavljena u Kraljevskom dvoru

Izložba koja slavi život i nasleđe kraljice Marije: "Kruna dobrote" predstavljena u Kraljevskom dvoru

Blic pre 5 minuta
Cene zlata prvi put dostigle nivo od 4.000 dolara po unci

Cene zlata prvi put dostigle nivo od 4.000 dolara po unci

Blic pre 20 minuta
Šta je nama prvi novembar?

Šta je nama prvi novembar?

Radar pre 2 sata