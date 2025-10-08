Vode se razgovori o kraju rata: Tramp poslao tim na pregovore; Razmenjeni spiskovi

Vode se razgovori o kraju rata: Tramp poslao tim na pregovore; Razmenjeni spiskovi

Egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdel Aati potvrdio je da se u Šarm el Šeiku odvijaju razgovori između delegacija Hamasa i Izraela, uz ključnu ulogu regionalnih partnera i Sjedinjenih Američkih Država, sa ciljem okončanja rata u Gazi.

Abdel Aati je rekao da će arapske zemlje podržati mirovne sporazume sa Izraelom ukoliko dođe do okončanja sukoba, prenela je Al Arabija. Prva faza pregovora obuhvata dopremanje humanitarne pomoći, prekid neprijateljstava, razmenu zarobljenika i povratak pritvorenika. Američki tim, u kojem su specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, Trampov zet koji je bio izaslanik za Bliski istok tokom Trampovog prvog mandata, stigli su u Šarm el Šeik u Egiptu kako bi
