Poslanici nakon pauze nastavili rad, optužuju jedni druge da će završiti na smetlištu istorije

Beta pre 1 sat

Poslanici parlamenta Srbije nakon pauze od sat vremena nastavili su rad, ali umesto diskusije o predloženim izmena zakona optužuju jedni druge da će uskoro završiti "na smetlištu istorije".

Predsednik Novog lica Srbije Miloš Parandilović nazvao je pristalice Srpske napredne stranke "naprednjačkim demonima" i rekao da će završiti na "smetlištu istorije".

Milenko Jovanov (Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane) je uzvratio Parandiloviću tvrdnjom da je njegov deda glasač SNS i da će "deda na sledećim izborima da ga pošalje na smetlište".

Parandilović je tražio repliku, ali mu predsednica Skupštine Srbije nije dozvolila, pa je došao do njenog mesta, tražeći reč.

Nakon treće opomene koju mu je uputila Brnabić, vratio se na svoje mestu.

"Našli ste nekog Parandilovića, koji nikada nije bio u mojoj kući i predstavili ga kao mog dedu. Moj deda je preminuo za vreme korone, ali vama to nije bitno, bitno je da se neko preziva Parandilović", kazao je poslanik Parandilović nakon što je dobio priliku za repliku na tvrdnje Jovanova.

On je rekao da su pojedini mediji od njegovog odlaska letos na more napravili "gej aferu".

"Nisam podržavala to što su od vašeg putovanja mediji pojedini pravili aferu, a od vas sad čujem da je to bila gej afera i ja vas u tome podržavam, od sad ste u mom srcu", uzvratila je Brnabić.

 
Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu, rasprava o predlogu zakona o legalizaciji objekata
 
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas sednicu, raspravom o predloženih osam zakona među kojima su Zakon o posebnim uslovima za evudentiranje i upis prava na nepokretnostima i izmene Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Expo.
 
Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja počela je juče, a na dnevnom redu je 48 tačaka.

Poslanici će danas razmatrati i izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i o državnom premeru i katastru, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, predloge Zakona o informacionoj bezbednosti, o sudskim taksama, o semenu i sadnom materijalu.

U nastavku sednice poslanici će odlučivati o predlozima više sporazuma o kreditima koji su namenjeni unapređenju kvaliteta vazduha, modernizaciji poreske administracije, reformu energetskog sektora, izgradnji pruge Niš-Dimitrovgrad, kao i o ugovorima o međunarodnoj saradnji.

(Beta, 08.10.2025)

