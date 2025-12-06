Olenik: Vučić odlaže izbore da bi kampanju vodio bez nezavisnih medija

Advokat i potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Aleksandar Olenik objavio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlaže izbore za decembar sledeće godine kako bi do tada ostvario plan da kampanju vodi bez nezavisnih medija. "Iako je plan Aleksandra Vučića za gušenje N1 Srbija i TV Nova izašao u javnost, on neće stati.

Samo bez nezavisnih medija Vučić može ostati na vlasti", objavo ne Olenik na mreži "X". Dodao je da je to razlog zašto Vučić odlaže izbore za decembar 2026. godine. "Cilj je izborna kampanja bez nezavisnih medija. Ili nema vanrednih izbora", istakao je Olenik. Iako je plan @avucic za gušenje @n1srbija @tvnova_s izašao u javnost, on neće stati. Samo bez nezavisnih medija @avucic može ostati na vlasti. Zato odlaže izbore za decembar 26, cilj je izborna kampanja bez