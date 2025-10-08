Vučić: Turska isporuka dronova-samoubica Kosovu brutalno kršenje Povelje UN i Rezolucije 1244

Beta pre 27 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je objavio da je "zgrožen" time što je Turska, kako je rekao premijer Kosova Aljbin Kurti, danas na aerodrom u Prištini isporučila hiljade turskih borbenih "dronova-samoubica" "Skajdager".

Vučić je na platformi X napisao da je "zgrožen ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, kao i kontinuiranim naoružavanjem vlasti u Prištini".

"Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost na Zapadnom Balkanu i da ponovo sanja o obnovi Osmanskog carstva", napisao je Vučić i dodao da je "Srbija mala zemlja, ali razumemo njihove prave namere".

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je takiođe ukazao da je Turska naoružavanjem Kosova direktno prekršila Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN prema kojoj je KFOR jedina oružana sila na Kosovu.

RTS je prenela da je Petković pitao "protiv koga je uperena militarizacija Prištine" i "davanje ubojitog oružja u ruke piromana Aljbina Kurtija, ako ne protiv mirnog srpskog naroda?".

Petković je istakao da nije slučajno što su dronovi isporučeni tri meseca pre roka i to "svega nekoliko dana pred lokalne izbore" - da bi se Kuritju pružila "neophodna podrška pred izbore 12. oktobra da bi bio u prilici da nastavi da teroriše srpski narod".

I on je kazao da je Beograd "dobro razumeo ovu poruku" i da će "nastaviti da odgovorno čuva mir i stabilnost, uprkos oružanim savezima koji se stvaraju na štetu mira i predstavljaju direktnu pretnju".

Kurti koji je na Fejsbuku objavio da su dronovi stigli u Prištinu, napisao je da su desetine pripadnika bezbednosnih snaga obučeni za upotrebu dronova turske kompanije "Bajkar", piše RTS.

"Ovi dronovi-samoubice, poznati i kao RTF Skajdager FPV koje smo nabavili, jesu borbeni dronovi opremljeni eksplozivnim uređajima sa ciljem pogađanja pokretnih i statičkih neprijateljskih ciljeva", opisao je Kurti.

On je naveo da "kupovinom ovog kontingenta bespilotnih letelica, pored dronova TB2 "bajraktar" ​​i "puma", nastavljamo da povećavamo udarnu moć naše vojske sa ciljem izgradnje sposobne i koherentne sile sa novim tehnološkim dostignućima i savremenom taktikom ratovanja".

(Beta, 08.10.2025)