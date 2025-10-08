Vučić: Turska isporuka dronova-samoubica Kosovu brutalno kršenje Povelje UN i Rezolucije 1244

Beta pre 27 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je objavio da je "zgrožen" time što je Turska, kako je rekao premijer Kosova Aljbin Kurti, danas na aerodrom u Prištini isporučila hiljade turskih borbenih "dronova-samoubica" "Skajdager".

Vučić je na platformi X napisao da je "zgrožen ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, kao i kontinuiranim naoružavanjem vlasti u Prištini".

"Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost na Zapadnom Balkanu i da ponovo sanja o obnovi Osmanskog carstva", napisao je Vučić i dodao da je "Srbija mala zemlja, ali razumemo njihove prave namere".

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je takiođe ukazao da je Turska naoružavanjem Kosova direktno prekršila Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN prema kojoj je KFOR jedina oružana sila na Kosovu.

RTS je prenela da je Petković pitao "protiv koga je uperena militarizacija Prištine" i "davanje ubojitog oružja u ruke piromana Aljbina Kurtija, ako ne protiv mirnog srpskog naroda?".

Petković je istakao da nije slučajno što su dronovi isporučeni tri meseca pre roka i to "svega nekoliko dana pred lokalne izbore" - da bi se Kuritju pružila "neophodna podrška pred izbore 12. oktobra da bi bio u prilici da nastavi da teroriše srpski narod".

I on je kazao da je Beograd "dobro razumeo ovu poruku" i da će "nastaviti da odgovorno čuva mir i stabilnost, uprkos oružanim savezima koji se stvaraju na štetu mira i predstavljaju direktnu pretnju".

Kurti koji je na Fejsbuku objavio da su dronovi stigli u Prištinu, napisao je da su desetine pripadnika bezbednosnih snaga obučeni za upotrebu dronova turske kompanije "Bajkar", piše RTS.

"Ovi dronovi-samoubice, poznati i kao RTF Skajdager FPV koje smo nabavili, jesu borbeni dronovi opremljeni eksplozivnim uređajima sa ciljem pogađanja pokretnih i statičkih neprijateljskih ciljeva", opisao je Kurti.

On je naveo da "kupovinom ovog kontingenta bespilotnih letelica, pored dronova TB2 "bajraktar" ​​i "puma", nastavljamo da povećavamo udarnu moć naše vojske sa ciljem izgradnje sposobne i koherentne sile sa novim tehnološkim dostignućima i savremenom taktikom ratovanja".

(Beta, 08.10.2025)

Povezane vesti »

Vučić o dronovima na Kosovu: Užasnut sam, Turska ponovo sanja obnovu Otomanske imperije

Vučić o dronovima na Kosovu: Užasnut sam, Turska ponovo sanja obnovu Otomanske imperije

N1 Info pre 21 minuta
"Bruka i sramota": Branković za Euronews Srbija o turskim dronovima koji su stigli u Prištinu

"Bruka i sramota": Branković za Euronews Srbija o turskim dronovima koji su stigli u Prištinu

Euronews pre 27 minuta
Vučić: Užasnut sam! Turska želi da obnovi Otomansku imperiju na Balkanu

Vučić: Užasnut sam! Turska želi da obnovi Otomansku imperiju na Balkanu

Sputnik pre 56 minuta
„Turska sanja obnovu Otomanskog carstva“: Vučić reagovao na odluku Erdogana o naoružavanju Kosova

„Turska sanja obnovu Otomanskog carstva“: Vučić reagovao na odluku Erdogana o naoružavanju Kosova

Nedeljnik pre 37 minuta
Lažna država nastavlja da se naoružava: Šta je isporučeno tzv. Kbs (foto)

Lažna država nastavlja da se naoružava: Šta je isporučeno tzv. Kbs (foto)

Pravda pre 32 minuta
Vučić užasnut ponašanjem Ankare: „Sada je jasno da Turska sanja obnovu Otomanske imperije“

Vučić užasnut ponašanjem Ankare: „Sada je jasno da Turska sanja obnovu Otomanske imperije“

Nova pre 42 minuta
Kurti navodi da su dronovi stigli iz Turske, Vučić kaže da je 'užasnut' naoružavanjem Kosova

Kurti navodi da su dronovi stigli iz Turske, Vučić kaže da je 'užasnut' naoružavanjem Kosova

Slobodna Evropa pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoUNSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiAerodromRezolucija 1244Predsednik SrbijeAljbin KurtiPrištinaTurska

Politika, najnovije vesti »

Vučić o turskim dronovima na Kosovu: Turska sanja obnovu Otomanske imperije

Vučić o turskim dronovima na Kosovu: Turska sanja obnovu Otomanske imperije

Danas pre 57 minuta
(BLOG) Rasprava u Skupštini: Bačulov ponovo tema, ministarka tvrdi - legalizacijom se niko ne abolira

(BLOG) Rasprava u Skupštini: Bačulov ponovo tema, ministarka tvrdi - legalizacijom se niko ne abolira

N1 Info pre 21 minuta
Vučić o dronovima na Kosovu: Užasnut sam, Turska ponovo sanja obnovu Otomanske imperije

Vučić o dronovima na Kosovu: Užasnut sam, Turska ponovo sanja obnovu Otomanske imperije

N1 Info pre 21 minuta
Skupština Srbije završila rad za danas, nastavak sutra u 10 sati

Skupština Srbije završila rad za danas, nastavak sutra u 10 sati

RTV pre 32 minuta
Generalni sekretar MSP Kozarev sastao se sa ambasadorom BiH u Srbiji Vranješom

Generalni sekretar MSP Kozarev sastao se sa ambasadorom BiH u Srbiji Vranješom

RTV pre 7 minuta