U Prištinu stiglo 1.000 turskih dronova

U Prištinu je dopremljeno hiljadu dronova „Skajdeger“, koji su poručeni od Turske, izjavio je Aljbin Kurti, premijer privremenih prištinskih institucija.

Prema njegovim navodima, ovi dronovi trebalo je da stignu u Prištinu u januaru 2026, ali su stigli tri meseca ranije, prema ugovoru sa turskom kompanijom „Bajkar“. Kurti je na društvenim mrežama objavio fotografije dronova na višenamenskim kamionima na aerodromu u Prištini, dodajući da je stiglo “hiljade dronova”. Dronovi „Skajdeger“ nose eksploziv i mogu da pogađaju pokretne i statične ciljeve, a u zavisnosti od modela mogu da nose eksplozivne uređaje težine dva