Vučić napao Tursku: Znamo što planirate...

BEOGRAD - Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić optužio je u srijedu Tursku da, naoružavajući Kosovo, krši Povelju Ujedinjenih naroda (UN) i rezolucije Vijeća sigurnosti UN.

Kosovski premijer Albin Kurti objavio je ranije danas da je Turska, prije roka, isporučila Prištini dronove-samoubojice Skydagger, poznate i kao RTF Skydagger FPV. "To su borbeni dronovi opremljeni eksplozivnim uređajima s ciljem pogađanja pokretnih i statičnih neprijateljskih ciljeva. Kupnjom ovog kontingenta bespilotnih letjelica, osim dronova Bayraktar TB2 i Puma, nastavljamo povećavati udarnu moć naše vojske s ciljem izgradnje sposobne i koherentne sile sa