Berže: Makron će ostati predsednik Francuske do poslednjeg minuta svog mandata

Blic pre 34 minuta
Portparolka francuske vlade u ostavci Oror Berže izjavila je danas da ce Emanuel Makron ostati predsednik Francuske "do poslednjeg minuta svog mandata".

"U francuskom Ustavu nema mandata za opoziv. Pitanje ostavke ne postoji. Ne želim da bilo ko napada instituciju koju predstavlja predsednik Republike", rekla je Berže za televiziju BFM, komentarišući izjave bivšeg premijera Eduara Filipa i drugih zvaničnika koji su pozvali na prevremene predsedničke izbore zbog političke krize. Francuska ministarka nacionalnog obrazovanja u ostavci Elizabet Born je kazala da "ne vidi kako bi odlazak" sa funkcije predsednika Makrona
