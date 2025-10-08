Bol i tuga u domu Halida Bešlića: Supruga izgovorila samo jednu rečenicu kad je saznala da je umro: Reči kidaju dušu

Blic pre 1 sat
Bol i tuga u domu Halida Bešlića: Supruga izgovorila samo jednu rečenicu kad je saznala da je umro: Reči kidaju dušu

Sejda Bešlić, supruga pevača Halida Bešlića se slomila kada je saznala da je umro.

Naime, Sejda i Halid Bešlić su imali jedan od najsladnijih brakova na javnoj sceni, a skoro 50 godina su proveli zajedno. Kada su Sejdi saopštili bolne vesti da je preminuo Halid, ona je navodno samo izgovorila: "Eto mene brzo kod tebe, stari moj". - Celo Sarajevo plače. Ma, ceo Balkan. Šta da vam kažem, prijatelj me zove i plače. Bliki prijatelji pričaju da je supuga teško podnela. I ona je teškog zdrvstvenog stanja. Stes je to, znate. Oni su se mnogo voleli. Kaže
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Lepom mići još uvek nije saopšteno da je halid preminuo: Imam mngo toga da mu kažem...

Lepom mići još uvek nije saopšteno da je halid preminuo: Imam mngo toga da mu kažem...

Kurir pre 1 minut
"Za kraj bih mu poslao jednu poruku" Lepom Mići još nisu javili da je Halid umro, a ovo mu je poručio pre ulaska u rijaliti

"Za kraj bih mu poslao jednu poruku" Lepom Mići još nisu javili da je Halid umro, a ovo mu je poručio pre ulaska u rijaliti

Alo pre 7 minuta
Lepom Mići još nisu saopštili da je Halid Bešlić preminuo: "Imam mnogo toga da mu kažem"

Lepom Mići još nisu saopštili da je Halid Bešlić preminuo: "Imam mnogo toga da mu kažem"

Telegraf pre 26 minuta
„Eto mene brzo kod tebe, stari moj“: Ovako je žena Halida Bešlića reagovala na gubitak supruga

„Eto mene brzo kod tebe, stari moj“: Ovako je žena Halida Bešlića reagovala na gubitak supruga

Nova pre 1 sat
Lepom Mići još nije saopšteno da je umro Halid Bešlić: Bili su prijatelji: "Imam mnogo toga da mu kažem"

Lepom Mići još nije saopšteno da je umro Halid Bešlić: Bili su prijatelji: "Imam mnogo toga da mu kažem"

Blic pre 52 minuta
Halidova Sejda van sebe od tuge, otkriveno u kakvom je stanju: Teško podnela smrt muža, voleli se 45 godina

Halidova Sejda van sebe od tuge, otkriveno u kakvom je stanju: Teško podnela smrt muža, voleli se 45 godina

Mondo pre 1 sat
Sa Sejdom se ne mislim rastati do smrti: Halid Bešlić o ljubavi koja je trajala ceo život

Sa Sejdom se ne mislim rastati do smrti: Halid Bešlić o ljubavi koja je trajala ceo život

Svet & Skandal pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanSarajevoHalid Bešlić

Zabava, najnovije vesti »

Istorijski poduhvat naših stručnjaka – nada za pacijente sa teškim oblikom epilepsije

Istorijski poduhvat naših stručnjaka – nada za pacijente sa teškim oblikom epilepsije

RTS pre 22 minuta
Tokom oktobra, Beograd je centar teatra komedije

Tokom oktobra, Beograd je centar teatra komedije

Buro pre 47 minuta
Marija Veljković za 2 nedelje smanjila konfekcijski broj, ali se slatkiša ne odriče: Probajte zdravu poslasticu po receptu…

Marija Veljković za 2 nedelje smanjila konfekcijski broj, ali se slatkiša ne odriče: Probajte zdravu poslasticu po receptu voditeljke

Story pre 47 minuta
Sin halida bešlića slomljen od bola: Oglasio se nakon očeve smrti: "Tata, nemam snage, volim te"

Sin halida bešlića slomljen od bola: Oglasio se nakon očeve smrti: "Tata, nemam snage, volim te"

Blic pre 42 minuta
"Ne bojim se da umrem": Ovako je Halid Bešlić govorio o životu: "Naživeo sam se i lepo mi je bilo"

"Ne bojim se da umrem": Ovako je Halid Bešlić govorio o životu: "Naživeo sam se i lepo mi je bilo"

Blic pre 27 minuta