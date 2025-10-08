Evroobveznice dominiraju, ko su poverioci? Ovo je presek javnog duga Srbije u avgustu

Evroobveznice dominiraju, ko su poverioci? Ovo je presek javnog duga Srbije u avgustu

Javni dug Srbije u avgustu je iznosio 38,23 milijarde evra, a među poveriocima su na prvom mestu bili kupci evroobveznica kojima je Srbija dugovala 10,31 milijardu evra, pokazuju podaci Uprave za dug Ministarstva finansija.

Slede kupci dugoročnih dinarskih hartija od vrednosti kojima se dugovalo 7,14 milijardi, dok je dug poslovnim bankama na ime kredita iznosio 4,33 milijarde. Na četvrtom mestu liste poverilaca je kineska Eksport-Import banka kojoj se dugovalo 2,83 milijarde evra. Dugovi stranim vladama na ime kredita iznosili su 2,77 milijardi evra, a Međunarodnom monetarnom fondu 2,30 milijardi. Kada je reč o valutnoj strukturi duga, učešće javnog duga u stranoj valuti na kraju
