(Foto): Đurić priredio diplomatskom koru posetu i obilazak Topole i Oplenca

Blic pre 54 minuta
(Foto): Đurić priredio diplomatskom koru posetu i obilazak Topole i Oplenca

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić priredio je u Topoli svečani ručak povodom posete šefova diplomatskih misija i predstavnika međunarodnih organizacija u Srbiji u okviru tradicionalnih aktivnosti Ministarstva spoljnih poslova usmerenih na promociju kulturnog i istorijskog nasleđa Srbije.

U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova navodi se da su predstavnici diplomatskog kora obišli u Topoli istorijski kompleks Karađorđev grad, Crkvu Svetog Đorđa, zadužbinu kralja Petra Prvog Karađorđevića, kao i Kraljevu vinariju, jedan od simbola vinarske tradicije ovog kraja. Osim toga, obišli su zadužbinski kompleks na Oplencu, gde su imali priliku da se upoznaju sa kulturnom i duhovnom baštinom srpske državnosti i dinastije Karađorđević što je na njih ostavilo
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Đurić pripredio diplomatskom koru svečani ručak, posetu i obilazak Topole i Oplenca

Đurić pripredio diplomatskom koru svečani ručak, posetu i obilazak Topole i Oplenca

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KraljevoMarko ĐurićTopola

Politika, najnovije vesti »

(Foto): Đurić priredio diplomatskom koru posetu i obilazak Topole i Oplenca

(Foto): Đurić priredio diplomatskom koru posetu i obilazak Topole i Oplenca

Blic pre 54 minuta
Naprednjaci u ćorsokaku

Naprednjaci u ćorsokaku

Radar pre 2 sata
Đurić pripredio diplomatskom koru svečani ručak, posetu i obilazak Topole i Oplenca

Đurić pripredio diplomatskom koru svečani ručak, posetu i obilazak Topole i Oplenca

Telegraf pre 1 sat
"Uvek je dobro da parlament radi": Brnabić: Veliki deo opozicije na sednici skupštine, to pokazuje smirivanje tenzija

"Uvek je dobro da parlament radi": Brnabić: Veliki deo opozicije na sednici skupštine, to pokazuje smirivanje tenzija

Blic pre 5 sati
Rođendanska čestitka Putinu na bilbordima u centru Niša

Rođendanska čestitka Putinu na bilbordima u centru Niša

Danas pre 5 sati