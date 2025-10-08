Đurić pripredio diplomatskom koru svečani ručak, posetu i obilazak Topole i Oplenca

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić priredio je u Topoli svečani ručak povodom posete šefova diplomatskih misija i predstavnika međunarodnih organizacija u Srbiji u okviru tradicionalnih aktivnosti Ministarstva spoljnih poslova usmerenih na promociju kulturnog i istorijskog nasleđa Srbije.

U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova navodi se da su predstavnici diplomatskog kora obišli u Topoli istorijski kompleks Karađorđev grad, Crkvu Svetog Đorđa, zadužbinu kralja Petra Prvog Karađorđevića, kao i Kraljevu vinariju, jedan od simbola vinarske tradicije ovog kraja. Osim toga, obišli su zadužbinski kompleks na Oplencu, gde su imali priliku da se upoznaju sa kulturnom i duhovnom baštinom srpske državnosti i dinastije Karađorđević što je na njih ostavilo