"Rak je zahvatio i ostale organe, ali mu to porodica nije rekla": Žika Jakšić o poslednjim danima Halida Bešlića: "Verovao je da će pobediti bolest"

Žika Jakšić je u specijalnoj emisiji posvećenoj Halidu Bešliću, koja se emituje upravo na Blic televiziji, progovorio o prijateljstvu sa legendarnim pevačem.

Žika Jakšić je 30 godina bio prijatelj sa Halidom, kako kaže nisu se viđali često, a sa njim se čuo pre samo 10 dana. - On je bio prvenstveno dobar čovek, to je ono što mene veže. Prijateljstvo je dugo 30 godina. 1995. godine sam svirao na tim turnejama po Nemačkoj, bio sam član njegvog orkestra. Od tog trenutka bili smo veliki prijatelji. Posle 2000. godine kad je snimao u studiju družili smo se. Nismo se viđali često, ali kad god smo se videli, ta iskrenost i to