"Rak je zahvatio ostale ograne, ali mu to porodica nije rekla" Detalji o poslednjim danima Halida Bešlića teraju suze na oči

Žika Jakšić o poslednjim danima Bešlića

Voditelj Žika Jakšić otvoreno je govorio o prijateljstvu sa legendarnim pevačem Halidom Bešlićem, koji nas je danas napustio u 71. godini života. Jakšić se tri decenije družio sa Halidom, iako su se, kako ističe, retko viđali. Sa svojim prijateljem poslednji put je razgovarao pre samo deset dana, što ga posebno pogađa u trenutku pevačeve smrti. Foto: Youtube/Printscreen - Bio je prvenstveno dobar čovek, to je ono što mene veže. Prijateljstvo je dugo 30 godina.