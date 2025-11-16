Zbog onoga što Danci rade u vrtiću, Srbi bi "odlepili": Prljavi od glave do pete, a mnogi ističu da se ova igra sve ređe praktikuje

Kurir pre 5 minuta  |  Yumama.rs)
Zbog onoga što Danci rade u vrtiću, Srbi bi "odlepili": Prljavi od glave do pete, a mnogi ističu da se ova igra sve ređe…

Video koji je snimio danski vrtićTinghøj Vuggestue & Børnehave osvojio je internet i podsetio mnoge na jednostavne radosti detinjstva.

Snimak prikazuje grupu dece koja stoje ispred bare, smeju se, navijaju i uglas viču ime svog prijatelja koji se sprema da sledeći skoči u blato. Video je izvorno objavljen na Fejsbuk stranici vrtića, a do sada je prikupio više od 2,8 miliona pregleda, hiljade komentara i lajkova iz celog sveta. U komentarima mnogi ističu da je upravo ovakva igra ono što današnjem detinjstvu često nedostaje - sloboda, spontanost i veselje bez tehnologije i ograničenja. Snimak
