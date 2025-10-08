Završena taktička vežba "Komšije 25": Pripadnici Vojske Srbije i Mađarske vojske uvežbavali borbene radnje (foto)
Blic pre 41 minuta
Na poligonu „Pasuljanske livade“ realizovana je završna faza međunarodne taktičke vežbe "Komšije 25", na kojoj su učestvovali pripadnici Prve brigade kopnene vojske Vojske Srbije i 30. mehanizovane pešadijske brigade Mađarske vojske.
Desetodnevna vežba realizovana je sa ciljem unapređenja osposobljenosti za planiranje i izvođenje operacija multinacionalnih snaga i organizovanje sadejstva i saradnje, uz jačanje međusobnog poverenja i razmenu iskustava. Tokom višednevnog boravka na terenu, pripadnici Vojske Srbije i Mađarske vojske zajednički su uvežbavali borbene radnje i postupke prilikom angažovanja u operacijama na taktičkom nivou, uz upotrebu savremenih borbenih vozila i sredstava za