Završena taktička vežba "Komšije 25": Pripadnici Vojske Srbije i Mađarske vojske uvežbavali borbene radnje (foto)

Na poligonu „Pasuljanske livade“ realizovana je završna faza međunarodne taktičke vežbe "Komšije 25", na kojoj su učestvovali pripadnici Prve brigade kopnene vojske Vojske Srbije i 30. mehanizovane pešadijske brigade Mađarske vojske.

Desetodnevna vežba realizovana je sa ciljem unapređenja osposobljenosti za planiranje i izvođenje operacija multinacionalnih snaga i organizovanje sadejstva i saradnje, uz jačanje međusobnog poverenja i razmenu iskustava. Tokom višednevnog boravka na terenu, pripadnici Vojske Srbije i Mađarske vojske zajednički su uvežbavali borbene radnje i postupke prilikom angažovanja u operacijama na taktičkom nivou, uz upotrebu savremenih borbenih vozila i sredstava za
