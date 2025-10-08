EU će udvostručiti carine na uvoz čelika

Danas pre 7 sati  |  Beta-AFP
EU će udvostručiti carine na uvoz čelika

Evropska unija (EU) kreće u ofanzivu za spasavanje svoje industrije čelika – Eropska komisija je danas saopštila nove mere, uključujući udvostručavanje carina na uvoz čelika, da bi svoje proizvođače zaštitila od rastuće kineske konkurencije koja se smatra nepravednom.

Evropska komisija namerava da prvo prepolovi kvote za uvoz čelika bez carine iz zemalja van EU, napisao je na platformi Iks (X) potpredsednik Komisije, Francuz Stefan Sežurne. Pored toga, uvoz koji prelazi te kvote biće podložan udvostručenim carinama, povećavanjem „sa 25 na 50 odsto“, rekao je Sežurne. Ove carine će stići na nivoe slične onima koji se primenjuju u SAD i Kanadi, po predlozima Komisije koje treba da potvrde 27 država članica i Evropski parlament.
