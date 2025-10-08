Eu: planira smanjivanje kvota za uvoz čelika kako bi podigla domaću proizvodnju

Blic pre 2 sata
Eu: planira smanjivanje kvota za uvoz čelika kako bi podigla domaću proizvodnju

Evropska komisija (EK) danas je predložila smanjenje kvota za uvoz čelika bez carina za skoro polovinu, kao i udvostručavanje carina van kvote na 50 odsto.

EK je to uradila u nastojanju da očuva održivu proizvodnju čelika u Evropskoj uniji, preneo je Rojters. Zbog rasta uvoza i američkih carina, proizvođači čelika iz Evropske unije posluju sa samo 67 odsto kapaciteta, a nove mere osmišljene su da taj iznos podignu na 80 odsto. Čelik iz EU trenutno je zaštićen merama koje ograničavaju uvoz 26 vrsta čelika, sa carinama od 25 odsto iznad tih ograničenja. Međutim, one su stalno rasle svake godine uprkos smanjenju
