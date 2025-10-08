Novak Đoković nije dao izjavu posle meča, a nije došao ni na konferenciju za medije: Ipak, obratio se fanovima preko društvenih mreža

Srspki teniser Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale turnira u Šangaju, a lekari su mu savetovali da preskoči konferenciju za medije, kako bi se što pre oporavio posle pobede nad Haume Munarom, u kojem je zbog velike vlage uz mnogo muka uspeo da završi susret i slavi sa 2:1.

Ni po završetku meča Đoković nije hteo da da intervju na terenu, kratko rekavši: – Ne želim da pričam. Međutim, Novak se navijačima obratio preko društvenih mreža. Tough day at the office. Very challenging physically. Luckily, I have the greatest support in the world . 我爱上海 pic.twitter.com/PgGHHA0Zqm — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 7, 2025 – Težak dan na poslu. Fizički veoma naporno. Srećom, imam najveću podršku na svetu. Naredni rival Đokoviću biće