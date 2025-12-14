Vlada Jovanović najavio meč sa Zvezdom: "Moramo da zaustavimo njihov kontranapad i ne dozvolimo lake poene"

Trener košarkaša Spartaka iz Subotice Vladimir Jovanović izjavio je pred utakmicu 10. kola ABA lige da njegova ekipa mora da odigra agresivnu odbranu i zaustavi kontranapad Crvene zvezde.

Košarkaši Spartaka gostovaće u nedelju od 19 časova Crvenoj zvezdi u meču 10. kola grupe B ABA lige. - Otkako je trener Saša Obradović došao, tim je doživeo vidljiv preporod, pre svega rezultatski. Udario je svoj trenerski pečat načinom na koji igraju odbranu i intenzitetom kojim tu kvalitetnu odbranu pretvaraju u tranzicijski napad. Radi se o jednom veoma kvalitetnom timu, suvišno je posebno govoriti o njihovim kvalitetima i rezultatima koje ostvaruju na dva