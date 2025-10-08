Politiko: Francuski haos dolazi u najgorem trenutku za Evropu

Evropa se već suočavala sa toksičnim koktelom rata u Ukrajini, napadom Donalda Trampa na globalnu trgovinu i usponom krajnje desničarskih populista širom regiona, a onda se ponovo srušila francuska vlada, što nagoveštava nove izbore koji bi mogli dovesti krajnju desnicu bliže vlasti nego ikad, piše Politiko. „Francuska je prevelika da bi propala, tako da ova beskrajna politička nestabilnost dovodi celu evrozonu u opasnost“, rekao je jedan diplomata iz člance EU,