Preminuo Zdravko Šotra

Danas pre 50 minuta  |  Danas online
Preminuo Zdravko Šotra

U 93. godini preminuo je Zdravko Šotra, jedan od najpoznatijih srpskih reditelja i scenarista, autor više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja koja su godinama privlačila publiku i na malim ekranima i u bioskopima.

Zdravko Šotra je stvarao priče koje spajaju istorijsko i individualno, predratni i poratni svet, likove od malovarošana do širokogrudih vizionara, ali i komične, emotivne i kulturne slojeve svakodnevnog života. Njegove serije i filmovi decenijama plene gledaoce majstorskim prikazom ljudskih sudbina, pokazujući da je život igra – ali i mnogo više od igre, piše RTS. Reditelj Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Preminuo Zdravko Šotra

Preminuo Zdravko Šotra

Infozija pre 20 minuta
Supruga Zdravka Šotre bila je naša misica, dobili su sina Marka, tragično je izgubila život

Supruga Zdravka Šotre bila je naša misica, dobili su sina Marka, tragično je izgubila život

Hello pre 15 minuta
Preminuo reditelj Zdravko Šotra

Preminuo reditelj Zdravko Šotra

Morava info pre 5 minuta
"Da nas nije odveo na Kosovo i mi bismo završili u jami" Šotrina životna priča je kao najtragičniji film

"Da nas nije odveo na Kosovo i mi bismo završili u jami" Šotrina životna priča je kao najtragičniji film

Kurir pre 35 minuta
Šotra i srpski mentalitet: Najbolji filmovi koji su oblikovali našu kulturu

Šotra i srpski mentalitet: Najbolji filmovi koji su oblikovali našu kulturu

BizLife pre 35 minuta
Od "Boja na Kosovu" do "Zone Zamfirove": Najveća ostvarenja Zdravka Šotre

Od "Boja na Kosovu" do "Zone Zamfirove": Najveća ostvarenja Zdravka Šotre

Euronews pre 40 minuta
Preminuo Zdravko Šotra

Preminuo Zdravko Šotra

Novi magazin pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSBioskopPozorište

Kultura, najnovije vesti »

Dušan Kovačević: Zvezdara teatar ustupio scenu za predstave Narodnog, bitno je da predstave žive

Dušan Kovačević: Zvezdara teatar ustupio scenu za predstave Narodnog, bitno je da predstave žive

N1 Info pre 15 minuta
Preminuo Zdravko Šotra

Preminuo Zdravko Šotra

Infozija pre 20 minuta
Od atlantika do bosfora: - glas koji osvaja svet Tamaru Rađenović dočekuju Carski grad i Zlatni Istanbul, pre nego što zasija…

Od atlantika do bosfora: - glas koji osvaja svet Tamaru Rađenović dočekuju Carski grad i Zlatni Istanbul, pre nego što zasija u Sava Centru

Blic pre 25 minuta
Nova postavka u gradskoj galeriji

Nova postavka u gradskoj galeriji

Plus online pre 35 minuta
Supruga Zdravka Šotre bila je naša misica, dobili su sina Marka, tragično je izgubila život

Supruga Zdravka Šotre bila je naša misica, dobili su sina Marka, tragično je izgubila život

Hello pre 15 minuta