Preminuo Zdravko Šotra

U 93. godini preminuo je Zdravko Šotra, jedan od najpoznatijih srpskih reditelja i scenarista, autor više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja koja su godinama privlačila publiku i na malim ekranima i u bioskopima.

Zdravko Šotra je stvarao priče koje spajaju istorijsko i individualno, predratni i poratni svet, likove od malovarošana do širokogrudih vizionara, ali i komične, emotivne i kulturne slojeve svakodnevnog života. Njegove serije i filmovi decenijama plene gledaoce majstorskim prikazom ljudskih sudbina, pokazujući da je život igra – ali i mnogo više od igre, piše RTS. Reditelj Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za