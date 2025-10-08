(Video) Bila je ljubav Zdravka Šotre i najlepše lice Jugoslavije! Do slave stigla iz bede, a život je završila tragično u samoći

Niko nikada u zemljama bivše Jugoslavije, čak ni dok smo bili pod istom zastavom, nije ponovio uspeh prelepe Dubrovčanke Nikice Marinović koja je davne 1966. na izbotu za Mis sveta u Londonu zauzela visoko drugo mesto.

Život najlepše Hrvatice i bivše žene Zdravka Šotre bio je filmski bajkovit sa holivudskim zapletima i raspletima, ali je skončala šekpirovski – krajnje tragično. Nikica Marinović se na izboru, kako se danas zna, našla potpuno slučajno – ženski nedeljnik Bazar preuzeo je na svoja leđa izbor za Mis Jugoslavije, a kako glavna urednica nije bila zadovoljna prijavljenim kandidatkinjama, rešila je da sama krene u potragu za anonimnim lepoticama. Nikica Marinović,