Odlazak Zdravka Šotre: ‘Prosto je bio neuništiv’

Zdravko Šotra, jedan od najpoznatijih srpskih reditelja, preminuo je u 93. godini.

Imam jednog dobrog ujaka, ne znate ga vi, koji kad god kupi nešto novo, a voli često da pazari štošta, odmah uz osmeh viče: „Ja sam prvi u Zemun doneo...“ Tako je citat iz serije i filma Više od igre ušao u svakodnevnu upotrebu u našoj porodici - ponavlja ga maltene ko god nešto iole novo dobije ili kupi. I to je sigurno, uprkos čestim repriziranjima velikog broja njegovih ostvarenja, moj najčešći susret sa Zdravkom Šotrom, jednog od najpoznatijih srpskih