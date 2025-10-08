Belgija razmatra slanje zatvorenika na Balkan zbog prenatrpanih zatvora?

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Belgija razmatra slanje zatvorenika na Balkan zbog prenatrpanih zatvora?

Belgijska vlada razmatra mogućnost izgradnje ili zakupa zatvora u inostranstvu, verovatno u AP Kosovu i Metohiji ili u Albaniji, kako bi rešila problem prenatrpanosti lokalnih zatvora, navodi "Brasels tajms".

Ministarka pravde Aneliz Verlinden i ministarka za migracije Anelin van Bosajt započele su trodnevnu misiju u AP KiM i u Albaniji radi procene političke spremnosti za prijem belgijskih zatvorenika i jačanja saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, piše briselski list. Tokom posete Balkanu, očekuje se i potpisivanje deklaracije o nameri o deljenju zaplenjene imovine stečene kriminalnim aktivnostima, uključujući sredstva zaplenjena u okviru istraga o
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Brasels tajms: Belgija razmatra slanje zatvorenika na Balkan zbog prenatrpanih zatvora

Brasels tajms: Belgija razmatra slanje zatvorenika na Balkan zbog prenatrpanih zatvora

N1 Info pre 32 minuta
Belgija šalje zatvorenike na Balkan: Ministarke započele trodnevnu misiju i na Kosovu, procenjuju političku spremnost

Belgija šalje zatvorenike na Balkan: Ministarke započele trodnevnu misiju i na Kosovu, procenjuju političku spremnost

Blic pre 47 minuta
Belgija razmatra slanje zatvorenika na Balkan zbog prenatrpanih zatvora

Belgija razmatra slanje zatvorenika na Balkan zbog prenatrpanih zatvora

Vesti online pre 17 minuta
Belgija razmatra slanje zatvorenika u Albaniju i na Kosovo zbog prenatrpanih zatvora

Belgija razmatra slanje zatvorenika u Albaniju i na Kosovo zbog prenatrpanih zatvora

RTV pre 1 sat
Belgija želi da rastereti svoje zatvore: Razmatra da šalje robijaše na Kosovo i u Albaniju

Belgija želi da rastereti svoje zatvore: Razmatra da šalje robijaše na Kosovo i u Albaniju

Radio 021 pre 52 minuta
Belgija razmatra slanje zatvorenika na Kosovo

Belgija razmatra slanje zatvorenika na Kosovo

Politika pre 1 sat
Belgija razmatra slanje zatvorenika na Balkan zbog prenatrpanih zatvora: Smestiće ih u južnu srpsku pokrajinu?

Belgija razmatra slanje zatvorenika na Balkan zbog prenatrpanih zatvora: Smestiće ih u južnu srpsku pokrajinu?

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoBalkanOrganizovani kriminalBriselMetohijaKosovo i MetohijaBelgijaAlbanija

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napad na Černigov, Herson i Odesku oblast; Tri osobe povrđene u napadu na Belgorodsku oblast, oborena…

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napad na Černigov, Herson i Odesku oblast; Tri osobe povrđene u napadu na Belgorodsku oblast, oborena 53 ukrajinska drona

RTV pre 42 minuta
Ruski napad na Černigov, Herson i Odesku oblast

Ruski napad na Černigov, Herson i Odesku oblast

RTV pre 42 minuta
Odron u Indiji usmrtio najmanje 15 ljudi, među njima i deca

Odron u Indiji usmrtio najmanje 15 ljudi, među njima i deca

Nova pre 12 minuta
Brasels tajms: Belgija razmatra slanje zatvorenika na Balkan zbog prenatrpanih zatvora

Brasels tajms: Belgija razmatra slanje zatvorenika na Balkan zbog prenatrpanih zatvora

N1 Info pre 32 minuta
Pucano na kola predsednika Ekvadora, petoro privedeno

Pucano na kola predsednika Ekvadora, petoro privedeno

N1 Info pre 12 minuta