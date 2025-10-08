Belgija razmatra slanje zatvorenika na Balkan zbog prenatrpanih zatvora?

Belgijska vlada razmatra mogućnost izgradnje ili zakupa zatvora u inostranstvu, verovatno u AP Kosovu i Metohiji ili u Albaniji, kako bi rešila problem prenatrpanosti lokalnih zatvora, navodi "Brasels tajms".

Ministarka pravde Aneliz Verlinden i ministarka za migracije Anelin van Bosajt započele su trodnevnu misiju u AP KiM i u Albaniji radi procene političke spremnosti za prijem belgijskih zatvorenika i jačanja saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, piše briselski list. Tokom posete Balkanu, očekuje se i potpisivanje deklaracije o nameri o deljenju zaplenjene imovine stečene kriminalnim aktivnostima, uključujući sredstva zaplenjena u okviru istraga o