Blumberg: Cena zlata prvi put premašila 4.000 dolara zbog situacije u SAD

Euronews pre 57 minuta  |  Autor: Tanjug
Cena zlata na spot tržištu po prvi put je premašila nivo od 4.000 dolara po unci, podstaknuta zabrinutošću investitora zbog pogoršanja fiskalne situacije u Sjedinjenim Američkim Državama i privremenog zatvaranja američke vlade, objavio je Blumberg.

Zlato je danas dostiglo cenu od 4.010,84 dolara po unci, uz rast od 0,7 odsto, a poslednja cena iznosila je 4.009,75 dolara u 10.56 časova po lokalnom vremenu u Singapuru. Taj skok cene dogodio se nakon višemesečnog uspona, tokom kojeg je cena zlata porasla za više od 50 odsto od početka godine. Stručnjaci navode da su ključni faktori rasta globalna trgovinska neizvesnost, zabrinutost zbog nezavisnosti Federalnih rezervi, slabosti u fiskalnoj politici SAD i
