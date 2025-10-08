Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Broj kartice i broj računa, datum isteka, ali ni sigurnosni kod (CVV) više se ne nalaze na fizičkoj kartici.

Tako se značajno smanjuje rizik od zloupotrebe ukradenih ili izgubljenih kartica. Umesto toga, svi podaci su dostupni u Moja mBanka Raiffeisen mobilnoj aplikaciji, spremni za korišćenje. Marko Nikolić, direktor Sektora za kartično poslovanje Raiffeisen banke objašnjava što to znači za korisnike. „Pre svega još jedan dodatni stepen bezbednosti, jer sada niko ne može da vidi broj i CVC kod i zloupotrebi karticu, ali i dodatnu jednostavnost kod plaćanja na internetu.