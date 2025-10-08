Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Nova ekonomija pre 2 sata
Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Raiffeisen je prva banka na domaćem tržištu koja je lansirala novu generaciju Visa platnih kartica na kojima osim imena i prezimena korisnika nema drugih informacija.

Klijenti te banke od sada mogu da vide PIN kod svoje platne kartice direktno u Moja mBanka aplikaciji. Broj kartice i broj računa, datum isteka, ali ni sigurnosni kod (CVV) više se ne nalaze na fizičkoj kartici. Tako se značajno smanjuje rizik od zloupotrebe ukradenih ili izgubljenih kartica. Umesto toga, svi podaci su dostupni u Moja mBanka Raiffeisen mobilnoj aplikaciji, spremni za korišćenje. Marko Nikolić, direktor Sektora za kartično poslovanje Raiffeisen
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Kurir pre 36 minuta
Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Blic pre 1 sat
Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Mondo pre 2 sata
Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Nedeljnik pre 3 sata
Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

NIN pre 3 sata
Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

N1 Info pre 4 sati
Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VisaMarko Nikolić

Ekonomija, najnovije vesti »

Besplatan smeštaj, prosečna plata oko 7.000 € - traže samo jedno, a nije fakultet

Besplatan smeštaj, prosečna plata oko 7.000 € - traže samo jedno, a nije fakultet

Kamatica pre 1 minut
Vlada Srbije usvojila širenje Beograda na vodi na Sajam, Terazije i Novi Beograd

Vlada Srbije usvojila širenje Beograda na vodi na Sajam, Terazije i Novi Beograd

Beta pre 46 minuta
Da li znate da i gorivo može da se pokvari?

Da li znate da i gorivo može da se pokvari?

Kamatica pre 26 minuta
Janaf dobio dozvolu da i narednih dana isporučuje naftu NIS-u

Janaf dobio dozvolu da i narednih dana isporučuje naftu NIS-u

Euronews pre 50 minuta
JANAF dobio produženje licence za transport nafte NIS-u do 15. oktobra, u NIS još nije stiglo obaveštenje

JANAF dobio produženje licence za transport nafte NIS-u do 15. oktobra, u NIS još nije stiglo obaveštenje

RTV pre 21 minuta