Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Raiffeisen je prva banka na domaćem tržištu koja je lansirala novu generaciju Visa platnih kartica na kojima osim imena i prezimena korisnika nema drugih informacija.

Klijenti te banke od sada mogu da vide PIN kod svoje platne kartice direktno u Moja mBanka aplikaciji. Broj kartice i broj računa, datum isteka, ali ni sigurnosni kod (CVV) više se ne nalaze na fizičkoj kartici. Tako se značajno smanjuje rizik od zloupotrebe ukradenih ili izgubljenih kartica. Umesto toga, svi podaci su dostupni u Moja mBanka Raiffeisen mobilnoj aplikaciji, spremni za korišćenje. Marko Nikolić, direktor Sektora za kartično poslovanje Raiffeisen