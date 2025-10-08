Sreća pa SAD imamo 13 igrača na treningu: Obradović napokon dobio brojnost za uigravanje!

Sreća pa SAD imamo 13 igrača na treningu: Obradović napokon dobio brojnost za uigravanje!
“Moramo da budemo porodica”! Trener košarkaša Partizana, Željko Obradović, govorio je nakon treninga o trenutnoj situaciji u ekipi, ali i o odnosu sa navijačima, poručivši da je najvažnije da klub ostane jedinstven i miran na početku sezone. „Sreća je da imamo 13 igrača na treningu i da sa Bongom i Mikom možemo da pravimo postave u kojima su uvek prisutna dva visoka igrača. Kad smo već kod Milana, imam poruku za naše najbolje navijače – sezona je tek počela, moramo
