Narandžasti dim u Nemačkoj: Izdato upozorenje na toksičan vazduh, ljudi upozoreni da ostanu u kućama

Vlasti u nemačkom gradu Ašafenburgu u Donjoj Frankoniji, jednoj od sedam administrativnih jedinica nemačke države Bavarske, izdale su danas upozorenje na moguću intoksikaciju zatrovanim vazduhom pole akcidenta u lokalnom industrijskom postrojenju.

Prema podacima Savezne kancelarije za civilnu zaštitu, oslobođeni gasovi stvorili su žućkasti oblak gasa koji je potencijalno toksičan, prenosi dnevnik Bild. "Toksični oblak se trenutno proširio i iznad susednog urbanog područja. Vlasti pozivaju stanovništvo da ostane u kućama, da uvede ljude spolja i da drži prozore i vrata zatvorena", navodi se u saopštenju lokalnih vlasti. Akcident se navodno dogodio u fabrici za cinkovanje nakon čega je izdato upozorenje na
