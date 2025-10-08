Nemačka: bavarske vlasti izdale upozorenje na toksični vazduh

Nemačka: bavarske vlasti izdale upozorenje na toksični vazduh

Oslobođeni gasovi stvorili su žućkasti oblak gasa koji je potencijalno toksičan

AŠAFENBURG – Vlasti u nemačkom gradu Ašafenburgu u Donjoj Frankoniji, jednoj od sedam administrativnih jedinica nemačke države Bavarske, izdale su danas upozorenje na moguću intoksikaciju zatrovanim vazduhom nakon akcidenta u lokalnom industrijskom postrojenju. Prema podacima Savezne kancelarije za civilnu zaštitu, oslobođeni gasovi stvorili su žućkasti oblak gasa koji je potencijalno toksičan, prenosi dnevnik Bild. „Toksični oblak se trenutno proširio i iznad
